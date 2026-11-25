كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الأربعاء، فريق مسرحية «الصرام» التابعة لفريق كلوز ميديا بجمعية الثقافة والفنون في المنطقة، بعد تحقيقها ثلاث جوائز في الدورة الـ 15 من مهرجان المسرح الخليجي، الذي استضافته إمارة الفجيرة في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وجاء التكريم بحضور يوسف الخميس، مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وأعضاء فريق العمل.

وهنّأ محافظ الأحساء الفريق بهذا الإنجاز، مشيدًا بما تزخر به الأحساء من مواهب إبداعية، ومؤكدًا أهمية دعم الحركة المسرحية وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز حضور الفنون السعودية في المحافل الخليجية والدولية.

وحصدت المسرحية ثلاث جوائز، هي: أفضل أزياء للمصممة جليلة الصالحي، وأفضل ممثل دور ثانٍ للفنان عبد الله التركي، وأفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة معالم إبراهيم.