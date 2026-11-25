تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات إلى منطقة القصيم، التي تستضيف خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل منافسات رالي باها القصيم تويوتا 2026، «الجولة الثالثة والختامية» من بطولة السعودية تويوتا للباها، وسط ترقب للمواجهة الحاسمة بين السائق السعودي يزيد الراجحي والقطري ناصر العطية على لقب الموسم.

ويجرى الرالي بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وبعد جولتين شهدتا تبادل الانتصارات بين الراجحي والعطية، تصدر العطية المنافسات في حائل، فيما فاز الراجحي بجولة جدة، وتنتقل المنافسة إلى القصيم، حيث يتجدد اللقاء بين اثنين من أبرز الأسماء في عالم الراليات الصحراوية، في مواجهة تحمل أهمية خاصة مع وصول البطولة إلى محطتها الأخيرة.

وتشكل طبيعة المسارات وتنوع التضاريس في منطقة القصيم عنصرًا مهمًا في المنافسة، إذ لا تقتصر تحديات الرالي على سرعة السائقين، بل تمتد إلى دقة الملاحة، وإدارة أداء المركبات، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة على امتداد المراحل الخاصة، وهي عوامل قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية بطل الموسم.