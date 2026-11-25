أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، بيانًا أكد فيه مجددًا أنه مدد عقد الدولي جمال موسيالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل خضوعه للعلاج الأول من حالة عصبية تؤدي إلى نوبات.

وذكر النادي الألماني في البيان الصادر بعد محادثات مع ممثلي اللاعب، أن أعراض النوبة الصرعية المصحوبة بغيبة والتي تعرف أيضًا طبيًا بنوبات الغياب، بدأت عند موسيالا في 22 أبريل 2025، أي بعد أكثر من شهرين على تمديد اللاعب البالغ 23 عامًا عقده مع النادي في 14 فبراير.

وقال في البيان: «بعد شائعات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، يود البايرن والوكالة التي تمثل موسيالا، أن يوضحا ما يلي: خضع اللاعب للفحص للمرة الأولى بسبب أعراض تشبه نوبات الغياب في 22 أبريل 2025. وجرى هذا الفحص بالتشاور مع البايرن وقسمه الطبي، مباشرة بعد ظهور الأعراض العصبية للمرة الأولى».

وفي بداية موسم 2026ـ2027، انهار موسيالا مرتين على أرض الملعب في مباريات فترة الإعداد.

وكشف لاحقًا عن أنه يعاني من اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى نوبات مؤقتة لكن قابلة للعلاج.

وتعرض البايرن لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بعدما لمح عدد من مسؤوليه إلى أنه ينبغي على موسيالا الموافقة على خفض راتبه، إذا منعته حالته من العودة إلى أفضل مستوياته.

وقال كارل هاينتز رومينيجه، صاحب النفوذ الكبير في النادي منذ أعوام طويلة، الجمعة : «إذا لم يعد موسيالا القديم، فعلينا إجراء محادثة مع عائلته ومع اللاعب، وقبل كل شيء مع وكالته، لأنه، بصراحة، لن يكون من الممكن تبرير الأرقام المالية الحالية».

وانتقدت نقابة اللاعبين الدولية «فيفبرو»، السبت، النادي لانخراطه في استراتيجية منسقة للضغط على موسيالا وممثليه قبل أي مفاوضات.

ويعد موسيالا من أعلى لاعبي البايرن أجرًا، إذ ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن راتبه السنوي نحو 25 مليون يورو «27 مليون دولار».

وأكد بيان الأربعاء أيضًا أن النادي وإدارة أعمال موسيالا بدآ «مناقشات بناءة».