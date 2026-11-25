يحل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ضيفًا، الأربعاء، على صباح الأذربيجاني في باكو، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، في رحلة شاقة تمتد لنحو أربعة آلاف كيلومتر.

على الورق، تعد هذه المواجهة من أكثر مباريات المرحلة الأولى اختلالًا في موازين القوى، إذ تجمع بين بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين والفائز بدوري الأبطال خمس مرات، وبين بطل أذربيجان الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، بعد تسعة أعوام فقط على تأسيس النادي.

ولا يكفي لا ترتيب الفريقين، إذ يحتل برشلونة المركز الخامس وصباح المركز الحادي والثلاثين، ولا الفجوة المالية الهائلة بينهما، لتجسيد الفارق الشاسع بين التشكيلتين اللتين ستلتقيان، الأربعاء، على الملعب الأولمبي في باكو.

وتبدو مهمة فريق المدرب الليتواني فالداس دامبراوسكاس الذي موّل دراسته التدريبية من أرباح حققها في النسخة المحلية من برنامج «من سيربح المليون؟»، شبه مستحيلة، على الرغم من دعوته لاعبيه إلى «الاستمتاع» بهذه المواجهة الكبيرة.

وقال في مؤتمر صحافي: «يجب أن نستمتع بهذه المباراة، فليس هناك الكثير من الفرق التي تحظى بفرصة مواجهة بطل إسبانيا وأحد أفضل الفرق في العالم. علينا أن نؤمن بقدراتنا، وأن نثق بأنفسنا، وأن نلعب من دون خوف، لأن هذه فرصة رائعة لنا جميعًا».

ويدرك المدرب الليتواني جيدًا أن فريقه يملك فرصًا ضئيلة للصمود أمام القوة الهجومية للفريق الكاتالوني، التي «غالبًا لا يكفي أمامها تقديم 100 بالمئة من الجهد»، حتى في ظل غياب موهبته الشابة لامين يمال الذي مُنح راحة بسبب انزعاج في كاحله الأيمن.

وأضاف: «من المؤسف لجماهيرنا أن لامين لن يكون متاحًا. إنه أيقونة عالمية وأحد الوجوه البارزة لكرة القدم حاليًا. لكنني أتفهم أنه لا يستطيع خوض جميع المباريات».

وتابع : «لا أعتقد أن ذلك يمثل مشكلة لمدرب برشلونة، لأنه يملك تشكيلة ضخمة تعج بالنجوم العالميين وأبطال العالم وأبطال أوروبا».

وأنهى أصحاب الأرض سلسلة من خمس مباريات من دون فوز في مختلف المسابقات «تعادلان وثلاث هزائم».

ولا تملك الأندية الأذربيجانية سجلًا جيدًا أمام أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مع فوزين فقط و10 تعادلات و39 هزيمة.

وعلى الرغم من غياب يمال، وكذلك رودري والدنماركي أندرياس كريستنسن وتشافي إسبارت، فإن المدرب الألماني هانزي فليك يستطيع إجراء بعض التدوير في تشكيلته.

ويتجلى أساسًا في منح الظهير الفرنسي جول كونديه، العائد من إصابة في الكاحل الأيمن، مزيدًا من دقائق اللعب، إلى جانب بعض البدلاء المعتادين مثل البرازيلي جابريال جيسوس وجافي والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وسيقرّب الفوز، وبأكبر فارق ممكن، برشلونة من حسم التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، كما سيمنحه هامشًا أكبر من الهدوء قبل مبارياته الثلاث الأخيرة في دور المجموعة الموحدة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي وكومو الإيطالي.

وكان الفريق الكاتالوني قد رفع سلسلة انتصاراته المتتالية في كافة المسابقات إلى أربعة، تشمل تغلبه على أستون فيلا الإنجليزي 3ـ0.

ويسعى فريق فليك إلى الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2023.

وعلى الرغم من أن برشلونة لم ينجح في الخروج بشباك نظيفة خارج أرضه في آخر عشر مباريات له في البطولة، فإن سجله المميز الموسم الجاري بتحقيق سبعة انتصارات في ثماني مباريات خارج ملعبه في مختلف المسابقات «مقابل هزيمة واحدة» يشير إلى أنه مرشح قوي للفوز.