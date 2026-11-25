فشل عملاقا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في التوصل، الأربعاء، إلى اتفاق خلال جلسة صلح بشأن تصريحات أدلى بها فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي حول فضيحة التحكيم المرتبطة بـقضية «نيجريرا»، وفق ما أكد مصدر في النادي الكاتالوني.

وجاءت الجلسة بعد دعوى رفعها برشلونة في 12 يونيو ضد بيريز بسبب تصريحات أدلى بها في مايو، اتهم فيها بطل إسبانيا بالتآمر للحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.

وقال برشلونة عند بدء الإجراءات القانونية: «الهدف من هذه الدعوى هو أن يتراجع السيد بيريز عن بعض التصريحات التي أدلى بها مع علمه بأنها غير صحيحة وتشكل إساءة وتشهيرًا يسيئان إلى صورة النادي وسمعته».

وأضاف النادي الكاتالوني: «في حال عدم التعامل مع هذه الدعوى بالشكل المناسب، سيباشر برشلونة تقديم الشكوى الجنائية بما يتوافق مع تهمة التشهير».

وتحدث جوان لابورتا، رئيس برشلونة للصحافيين قبل جلسة، الأربعاء، قائلًا: «عندما يدلي شخص بتصريحات قد يكون مخطئًا فيها أو تجاوز حدوده في كلامه، فإن جلسة الصلح تمنحه فرصة لتصحيح ذلك».

وتابع: «إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فهذا يعني أننا نرى وجود نية سيئة، وسيتعين علينا مواصلة الإجراءات».

وبات بإمكان برشلونة الآن تقديم شكوى جنائية ضد بيريز بسبب تصريحاته.

وكان السبب الرئيس لغضب النادي الكاتالوني المؤتمر الصحافي الذي عقده بيريز في 12 مايو للدعوة إلى انتخابات رئاسة ريال مدريد والتي فاز بها لاحقًا.

وفي ذلك الظهور، كرر اتهاماته لبرشلونة في ما يتعلق بما يُعرف بـقضية «نيجريرا».

وتحقق المحاكم الإسبانية في دفعات يُشتبه بأنها بلغت نحو 7.5 مليون يورو «8.2 مليون دولار» دفعها برشلونة على مدى قرابة عقدين لشركات تعود ملكيتها إلى خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت تلك المدفوعات قد استُخدمت للحصول على أي مزايا تنافسية، وهو ما ينفيه برشلونة، مؤكدًا أنها كانت مخصصة حصرًا لتقارير تحليلية تتعلق بالحكام.