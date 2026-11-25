تستعد هيئة المسرح والفنون الأدائية لإطلاق المحطة الثالثة من حملتها الجماهيرية «نحْييه ونحيّيه» في منطقة القصيم، حيث تحتضن حديقة النور في مدينة بريدة الفعاليات خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسط تطلع لاستقطاب مختلف الفئات في تجربة تفاعلية تجمع بين الفنون المسرحية والأدائية.

وتتضمن الفعالية برنامجًا حافلًا ينطلق يوميًا من الـ 04:00 عصرًا وحتى الـ 11:00 مساءً، يشمل تقديم عرضين مسرحيين هما «الفنان» و«العائلة»، إلى جانب استعراضات الفنون الأدائية، وعروض الدمى، وجولات السيرك الترفيهية، لتقديم وجبة فنية متنوعة تلبي تطلعات الزوار.

وتُتيح الحملة للحضور تجربة استثنائية عبر تفعيل «عيش الدور»، الذي ينقل الزوار إلى كواليس المسرح وتفاصيله الدقيقة من أزياء وحكايات، إضافة إلى المناطق التفاعلية الموزعة في أرجاء الموقع لاكتشاف جوانب جديدة من الفنون السعودية.

وتأتي محطة القصيم امتدادًا للجولة الوطنية التي دشنتها الهيئة من الرياض «11-14 نوفمبر»، ثم الدمام «18-21 نوفمبر»، على أن تواصل مسارها خلال ديسمبر المقبل باتجاه حائل، الطائف، وجدة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز حضور الفنون المسرحية في المشهد الثقافي وتقريبها من الجمهور في مختلف مناطق السعودية.