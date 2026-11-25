أجرى أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، تغييرًا وحيدًا فقط في تشكيلته أمام هايتي، الأربعاء، عن القائمة الأساسية التي لعبت أمام فرنسا المباراة الماضية، ضمن بطولة كأس العالم 2026.

وأشرك الحنفوش يحيى سعيد في التشكيلة الأساسية بدلًا من سيف القارح الذي لعب مواجهة فرنسا.

ودفع الحنفوش بكل من: عبد الله الماس في حراسة المرمى، عبد الرحمن المامي، نواف الهويري، مروان اليامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، يحيى طارق، عبد الله الدوسري، عمار ميماني، يحيى سعيد، فارس بوشقراء.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة منتشيًا بانتصاره الثمين على فرنسا 1ـ0 في الجولة الماضية، وتبدو حظوظه كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني، إذ إن الفوز سيرفع رصيده إلى 6 نقاط وبالتالي التأهل يعزز آماله في العبور إلى دور الـ32، والتعادل قد يبقيه أيضًا في حسابات التأهل المباشر أو ضمن أفضل الثوالث، كما أن الخسارة ستجعل تأهله مرتبطًا بحسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفارق الأهداف واللعب النظيف.