حُكم على مهندسين اثنين في البرازيل، الأربعاء، بالسجن ثمانية أعوام على خلفية الحريق الذي أودى بحياة 10 أشخاص في مركز تدريب نادي فلامنجو، أكثر أندية كرة القدم شعبية في البلاد، بحسب ما أفادت المحكمة.

وكان حريق الثامن من فبراير 2019 قد دمّر فجرًا مساكن اللاعبين الناشئين في مجمع «نينيو دو أوروبو» فائق الحداثة، ما أسفر عن مقتل 10 مراهقين تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عامًا

ونجم الحريق عن خلل في نظام تكييف الهواء في المبنى الذي كانوا ينامون فيه.

واعتبرت القاضية المكلّفة بالقضية، سوييمي ميرا كافالييري، أن المهندسين دانيلو دا سيلفا دوارتي وويسلي جيمينيس، المسؤولين عن تصميم الوحدات السكنية وتحليلها، «أخلّا بالتزاماتهما التقنية من خلال السماح باستخدام منشآت غير ملائمة لإيواء مراهقين خلال الليل»، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة في ريو دي جانيرو.

وأوضح البيان أن «التصميم لم يتضمن سوى باب خروج واحد، وكانت النوافذ مزوّدة بقضبان ثابتة، كما لم تكن هناك مخارج إخلاء مناسبة. وكانت الألواح المستخدمة مصنوعة من مادة قابلة للاشتعال ولم توفّر مستوى كافيًا من السلامة في حال نشوب حريق».

وكان المهندسان قد حصلا على البراءة في مرحلة أولى قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، ليُدانَا الثلاثاء ويُحكم على كل منهما بالسجن ثمانية أعوام في نظام شبه مفتوح، ما يعني أنهما يستطيعان ممارسة أنشطة خارج مكان الاحتجاز خلال النهار، على أن يعودا إليه للمبيت ليلًا.

وقد أثار هذا الحريق المأساوي ردود فعل واسعة في عالم كرة القدم.

ويُعدّ فلامنجو، النادي الواقع في جنوب مدينة ريو، أكثر الأندية البرازيلية جماهيرية.