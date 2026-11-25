رشحت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية هدف البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أمام السد القطري، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة «بوشكاش» لأجمل هدف في العالم لموسم 2026، الأربعاء.

وكالت صحيفة «AS» الإسبانية المديح لـ«مقصية» فيليش في شباك مشعل برشم، حارس السد، في المباراة التي لعبت لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مرشحة إياه كأجمل هدف في 2026.

فيما تطرقت شبكة «AD» الهولندية إلى تسجيل رونالدو هدفًا آخر في البطولة القارية، ليقربه من الهدف رقم 1000 في تاريخه الكروي، مثنية على الطريقة التي سجَّل بها فيليش الهدف الذي قاد النصر إلى تحقيق فوزه الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعنونت صحيفة «أوجوجو» البرتغالية صفحتها الرئيسة لهدف مواطنها في السد، قائلة: «فيليش، يجعل الملعب واقفًا بهدفه المقصي الرائع».

وكان البرتغالي جواو فيليش أكد خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة أنه سجَّل أجمل هدف في تاريخه.

وكانت «الرياضية» ذكرت بعد نهاية المواجهة أنَّ فيليش أعاد إلى الأذهان مقصيته بقميص برشلونة أمام قادش، 13 أبريل 2024، خلال مباراة حسمها الفريق الكاتالوني «1ـ0» ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليجا»، مكررًا المقصية بعد عامين وسبعة أشهر، لكن بقميص النصر السعودي.

وجاء هدف فيليش في الدقيقة «52»، بعدما ارتقى داخل منطقة الجزاء وأرسل الكرة بركلته المقصية إلى الشباك، مانحًا النصر التقدم «2ـ1» في المواجهة.