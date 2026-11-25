أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّ مواجهة الخلود التي تلعب الخميس لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي تتطلب تركيزًا عاليًا، مثمنًا الجاهزية البدنية للمنافس، ومبديًا في الوقت ذاته أسفه الشديد لانتهاء مشوار مواطنه كريستيانو رونالدو الدولي مع منتخب البرتغال.

وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء: «أي مباراة في الدوري السعودي تعد صعبة بطبيعتها، الخلود يضم مجموعة مميزة من العناصر الشابة، وهو فريق قوي يتمتع بلياقة وقدرة بدنية عالية بفضل انخفاض متوسط أعمار لاعبيه».

وعن تأثير فترة التوقف الدولية على استعدادات فريقه، ذكر: «التوقف شمل جميع الأندية دون استثناء، الفائدة الإيجابية الوحيدة خلال هذه الفترات هي عودة اللاعبين المصابين، ونحن الآن في وضع مثالي بعد أن أصبحت صفوفنا مكتملة وجاهزة تمامًا».

وكشف مدرب الخليج عن تحوّل في نهجه التكتيكي للمرحلة المقبلة قائلًا: «خلال الفترة الماضية ركزت على أسلوب لعب يضمن لنا حصد النقاط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، أما الآن فسنعمل على تطوير الأداء وتعزيز القوة الهجومية للفريق».

وفي حديثه عن تطور الكرة السعودية، أشار المدرب البرتغالي إلى أنَّ دوري روشن بات يضم نخبة من أفضل لاعبي العالم وأصحاب الخبرات العالية، مضيفًا أنَّ «قوة البطولة وجودتها الفنية العالية استقطبت أيضًا كبار المدربين للعمل هنا».

وتطرق جوميز إلى وضع مواطنه كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، معربًا عن عدم رضاه عن الطريقة التي انتهت بها مسيرته الدولية.

وتابع: «وضع رونالدو مع المنتخب كان غريبًا وغير واضح من الجميع، هناك بعض الأخطاء داخل منطقة الجزاء، لكن يظل رونالدو اللاعب الأفضل في البرتغال والقادر على ترجمة أي فرصة إلى هدف».

واختتم: «بصفتي برتغاليًّا، عشت خلال الأعوام الـ 23 الماضية ضمن حقبة حضور رونالدو مع المنتخب، كنَّا خلالها أكثر فاعلية، وحققنا لقب كأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية مرتين، لست سعيدًا برحيله، كنت أتمنى استمراره بقميص البرتغال».