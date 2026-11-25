تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى الدور الثاني من كأس العالم للناشئين للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حول تأخره أمام هايتي إلى انتصار 2ـ1، الأربعاء، على ملعب أكاديمية «إسباير» في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وبعد تأخره في الشوط الأول الذي حسمه هايتي بهدف أحرزه ستيفن راموس «30»، انتفض أخضر الناشئين خلال مجريات الشوط الثاني، ونجح في تعديل النتيجة عبر عبد الله الدوسري «54» قبل أن يتقمص زيد البوري دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني «77».

وسجل المنتخب السعودي انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسي متصدر المجموعة بالرصيد ذاته من النقاط إثر فوزه 3ـ0 على الأوروجواي الذي تراجع إلى المركز الثالث بـ6 نقاط أيضًا.

وبهذه النتيجة، حجز أخضر الناشئين مقعده في دور الـ32 من البطولة التي تستضيفها قطر حتى 13 ديسمبر المقبل، مكررًا ما فعله في ثلاث نسخ من أصل خمس مشاركات مونديالية تمكن خلالها من تجاوز الدور الأول.

ونجح المنتخب السعودي في عبور الدور الأول للمرة الأولى خلال مشاركته المونديالية الأولى 1985، لكن مشواره توقف وقتها في ربع النهائي، وفي الظهور الثاني 1987 غادر من دور المجموعات قبل أن يضرب بقوة في مونديال 1989 الذي شق فيه طريقه وصولًا إلى التتويج باللقب.

وفي مشاركته الرابعة خلال النسخة الماضية التي استضافتها قطر 2025 بمشاركة 48 منتخبًا، ودع المنتخب السعودي من دور المجموعات.