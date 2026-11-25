شدّد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، على أهمية الاستحواذ رافضًا الاكتفاء باللعب السريع المباشر، قبل ملاقاة الاتحاد، الجمعة، في جدة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن المباراة، قال جالتييه: «اللعب السريع والمباشر أحد أبرز نقاط قوتنا، لكن علينا أيضًا الاستحواذ على الكرة خلال فتراتٍ من المواجهة، لإجبار المنافس على بذل المزيد من الجهد وفرض إيقاع لعبنا وصناعة الفرص التهديفية».

وبعد خسارته 2ـ3 من الدحيل القطري، الثلاثاء، في الدوحة ضمن دوري أبطال الخليج، يفتح نيوم مواجهة الاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ونوَّه مدرب الفريق بقوة الاتحاد الهجومية، واستشهد بإحراز «النمور» العديد من الأهداف الموسم الجاري. وكشف عن استهدافه الحد من خطورتهم مع السيطرة على مجريات المباراة والاستحواذ بنسبة أكبر منهم.

وعن اختياراته، قال: «لا يزال من المبكّر تحديد التشكيل الأساسي، أريد تقييم مدى استشفاء بعض اللاعبين خلال الـ 48 ساعة التي تلت مواجهتنا أمام الدحيل، التي شهِدت متطلبات بدنية عالية».

ورفض الفرنسي مقارنة لقاء، الجمعة، بمواجهة نيوم والاتحاد الأخيرة، التي كسِبها الأول 4ـ3 في أبريل الماضي، موضحًا: «من الصعب إجراء مقارنة على الرغم من الأداء المميز الذي قدمناه حينها، فقد شهِدت صفوف الفريقين تغييرات كبيرة، وأصبحا يمتلكان خصائص وإمكانات مختلفة عن الموسم الماضي».