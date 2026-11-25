أبرزت وزارة الرياضة والشباب السورية تصريحات الوزير محمد سامح حامض لصحيفة «الرياضية»، التي نشرت صباح الأربعاء حوارًا صحافيًا أجرته معه.

وعبر حسابيها على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، نشرت الوزارة رابط الحوار على الموقع الإلكتروني لـ «الرياضية»، واستعرضت ما ورد فيه من تصريحاتٍ للوزير السوري، الذي تحدث عن سعيه لإعادة بناء الرياضة في بلاده واستعادة حضورها خارجيًا.

وكتب الحساب: «استعرض وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض، في حوار خاص مع صحيفة «الرياضية» السعودية، رؤية الوزارة لتطوير القطاع الرياضي في سورية، وآفاق تعزيز التعاون الرياضي والشبابي مع المملكة العربية السعودية، وأولويات المرحلة المقبلة لإعادة بناء المنظومة الرياضية».

واستعرض حامض، في حديثه للزميلة مريم مسيوب، أبرز توجّهات الوزارة في المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز التعاون السوري السعودي، وفتح آفاق الاستثمار الرياضي، وإعادة تأهيل المنشآت، واستقطاب الكفاءات السورية في الخارج، وتوسيع دائرة المشاركات والاحتكاك خارجيًا.

وتطلّع الوزير إلى رؤية العلم السوري مرفوعًا في أكبر المحافل الدولية، وجعل الرياضي السوري منافسًا حقيقيًَا، مشيرًا إلى دور التراكم والعمل المؤسسي في صنع الإنجازات الحقيقية. وتحدث عن رغبته في تأسيس شراكة رياضية وشبابية مستدامة بين بلاده والسعودية، تشمل المعسكرات التدريبية والبطولات المشتركة وتأهيل المدربين والحكام وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وكان الوزير السوري قد استقبل أخيرًا، غازي العنزي، السفير السعودي في دمشق، وبحث معه آفاق تعزيز الشراكة الرياضية والشبابية بين البلدين.