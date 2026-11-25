للمرة الثانية على التوالي يثبت زيد البوري، لاعب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، أنَّ الموهبة لا تحتاج سوى إلى دقائق لصناعة الفارق، وتقديم نفسها بشكل مثالي.

وعلى الرغم من مشاركته بديلًا، إلا أنَّ البوري خطف الأنظار مرتين، وأصبح حديث الجميع في كأس العالم للناشئين الجاري في قطر، الأولى حينما مرَّر كرة ذكية سجَّل منها زميله شامان القحطاني هدف الفوز على فرنسا 1ـ0 في ثاني جولات المجموعة الثانية ليضع الأخضر على الطريق الصحيح بعد خسارته أمام الأوروجواي 2ـ3 في الجولة الافتتاحية.

وفي المرة الثانية، كان البوري في الموعد تمامًا فور مشاركته بديلًا حينما تقمص دور البطولة ونجح في تسجيل هدف حوَّل به المنتخب السعودي تأخره أمام هايتي إلى انتصار 2ـ1، ليحجز مقعده في دور الـ32 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسي المتصدر.

والبوري المولود في 11 يناير 2009 يجيد اللعب في مركز الجناح، وتأسس في نادي الهلال، إذ تدرج في فئاته العمرية وبرهن من خلال مشاركاته مع فريقي الناشئين والشباب على موهبته الكبيرة، الأمر الذي حدا بإدارة النادي إلى توقيع عقد احترافي معه لتأمين استمراره وبقائه في جدران البيت الأزرق.

والآن، يشق البوري طريقه بثبات ويسير من نجاح إلى نجاح بعدما أصبح من أبرز الأسلحة التي يراهن عليها أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي، في وصول الأخضر إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال الذي تستضيفه قطر حتى 13 ديسمبر المقبل.