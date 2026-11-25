عبر عبد الرحمن المامي، لاعب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2026 في قطر، مبديًا ثقته في قدرة الأخضر على مقارعة المنتخبات المشاركة.

وحجز الأخضر مقعده في دور الـ32 بعد أن حلّ ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط إثر فوزه على هايتي 2ـ1، الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال لـ«الرياضية» المامي: «الحمد لله على التأهل، وهو مستحق، والآن قطعنا خطوة واحدة فقط».

وأضاف المامي: «قادرون على المنافسة في المونديال، والقادم بإذن الله سيكون أفضل».