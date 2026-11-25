أرجع زيد البوري، لاعب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة هايتي، الأربعاء، إلى تعاون ودعم زملائه، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2026 في قطر.

وأسهم البوري بشكل كبير في الفوز 2ـ1 على هايتي بعد أن سجل الهدف الثاني الذي قاد الأخضر إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسي المتصدر.

وخص البوري «الرياضية» بتصريحات فور نهاية اللقاء الذي استضافه ملعب أكاديمية إسباير في الدوحة العاصمة القطرية، قائلًا: «أبارك للجماهير السعودية التأهل، ونطمح في مواصلة مسيرة الانتصارات في الدور الثاني».

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم مشاركته بديلًا في الشوط الثاني، أجاب البوري: «حصلت على الجائزة بدعم زملائي، وأنا بدونهم لا شيء».