تعهد أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، بالقتال والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للناشئين 2026، مؤكدًا أنَّ سقف طموحاتهم مرتفع في هذه البطولة.

ونجح أخضر الناشئين تحت قيادة الحنفوش في بلوغ دور الـ32 من المونديال الجاري في قطر بعد أن حوَّل تأخره بهدف أمام هايتي إلى فوز 2ـ1 على ملعب أكاديمية أسباير في الدوحة، الأربعاء.

وقال لـ«الرياضية» الحنفوش: «حققنا منجزًا جميلًا يسجل ضمن سلسلة إنجازات كثيرة للكرة السعودية، وأبارك للقيادة السعودية والشعب ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي على هذا التأهل».

وأثنى الحنفوش على ردة فعل لاعبيه خلال المباراة، وأوضح: «أبنائي اللاعبون قدَّموا أداءً قتاليًّا، وشخصية كبيرة جدًّا في بطولة مثل كأس العالم، توَّجناها بالتأهل إلى دور الـ 32».

وشدَّد مدرب أخضر الناشئين على أنَّ طموحاتهم تتجاوز بكثير عبور مرحلة المجموعات، مؤكدًا: «لن نتوقف عند هذا المنجز، ولا يوجد سقف لطموح المواطن السعودي، وسنقاتل من أجل التأهل إلى مراحل أبعد في كأس العالم».

واختتم الحنفوش: «اليوم نفرح وغدًا نبدأ بمتابعة وتحليل منافسنا في الدور الثاني».