أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي «أن بي أيه»، الأربعاء، تخصيص «ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو» لبناء وتجديد القاعات الرياضية الخاصة بالأندية التي ستشارك في دوريها الأوروبي المرتقب.

وأوضحت الرابطة في بيان أن هذه المبادرة ستتيح «للأندية ومجموعات الملاك المحتملين الوصول إلى رؤوس أموال مستدامة، إضافة إلى خبرات أن بي أيه، لتطوير قاعات رياضية حديثة، وعند الاقتضاء، الأحياء المحيطة بها».

وسيكون بإمكان الأعضاء المستقبليين في دوري «أن بي أيه أوروبا» الاستفادة من هذا الصندوق المموّل خصوصًا من قبل صناديق استثمارية مثل «آريس مانجمنت» و«أبولو سبورتس كابيتال» و«جيه بي مورغان»، للحصول على التمويل اللازم لبناء أو تجديد المنشآت الرياضية، بل وحتى «عند الاقتضاء، تطوير أحياء متعددة الاستخدامات حولها».

ورفضت رابطة «أن بي أيه» في رد على سؤال لوكالة «فرانس برس» التعليق على المقابل الذي سيطلبه المستثمرون لقاء توفير هذه الأموال.

وتعتزم الرابطة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، إطلاق مسابقة جديدة في أوروبا تضم 16 فريقًا، بينها 12 دائمة في مدن أوروبية كبرى هي لندن، مانشستر، باريس، ليون، برشلونة، مدريد، ميونيخ، برلين، إسطنبول، ميلانو، روما وأثينا.