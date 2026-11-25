واصل فريق العلا الأول لكرة القدم سلسلة مبارياته دون خسارة، عقب فوزه على ضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وافتتح سميحان النابت التسجيل لمصلحة العلا عند الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز عبد الفتاح آدم تقدم العلا بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 84، قبل أن يختتم الهندوراسي روميل كيوتو ثلاثية فريقه عند الدقيقة 90.

ورفع العلا رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، جمعها من عشرة انتصارات وتعادل وحيد، مع تبقي مباراة مؤجلة له، فيما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز التاسع.