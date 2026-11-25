تجمع مسابقة «مبدعو المملكة 2026» من PUBG MOBILE طلاب من أربع جامعات سعودية ضمن سلسلة من الورش التدريبية الافتراضية التي تنظم حاليًا خلال شهر نوفمبر، استعدادًا للنهائيات المقررة في ديسمبر، وتشجع المسابقة الطلبة على تصميم خرائط مستوحاة من تراث السعودية وهويتها وتطلعاتها المستقبلية، باستخدام أداة الإنشاء «World of Wonder «WOW في PUBG MOBILE، إلى جانب تطوير مهاراتهم العملية في تصميم الألعاب والإبداع الرقمي.

وضمن منافسات العام الجاري، يشارك طلبة من جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الفيصل في ورش تدريبية افتراضية تُنظم خلال شهر نوفمبر، لتعريفهم بأساسيات تطوير الألعاب باستخدام أداة WOW Editor الخاصة بـPUBG MOBILE.

وتستضيف كل جامعة ثلاث جلسات افتراضية، يحصل خلالها الطلبة على ست ساعات من التدريب العملي في تصميم الألعاب وإنشاء الخرائط. ويتعلم المشاركون خلال ورش العمل كيفية بناء خرائط قابلة للعب، وتطوير تحديات داخل اللعبة، واختبار أعمالهم وتحسين تصاميمهم. وصُممت هذه الجلسات لتقديم مدخل مبسط إلى عالم تطوير الألعاب، بما يتيح للطلبة الذين لا يمتلكون خبرة سابقة تطوير أفكارهم وتحويلها إلى خرائط قابلة للعب استعدادًا للمراحل النهائية من المسابقة.

وتحظى نسخة عام 2026 برعاية كل من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بصفته الجهة المنظِّمة للرياضات الإلكترونية في السعودية والمسؤولة عنها، والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، إلى جانب HONOR. وتجمع المبادرة بين قطاع الألعاب والمؤسسات الأكاديمية بهدف تشجيع إبداع الطلبة، ودعم تنمية المهارات الرقمية، وتعريف الشباب السعودي بالفرص المتاحة ضمن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المتنامي في السعودية.