افتتح الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الأربعاء، معرض «أصالة الشرق 2026»، الذي تنظمه غرفة الأحساء في مركز الأحساء للمعارض، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية سعودية وخليجية، ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، بحضور عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال.

وتجوّل الأمير في أجنحة المعرض، واطّلع على المنتجات والعلامات التجارية المشاركة، وما تقدمه من تصاميم ومنتجات متنوعة، تمثل تجارب محلية وخليجية في مجالات التصميم والتصنيع والتجارة.

وأكد محافظ الأحساء أن المعارض المتخصصة تمثل فرصة لدعم المنشآت الوطنية ورواد ورائدات الأعمال، وتعزيز حضور العلامات التجارية في الأسواق، إلى جانب إيجاد مساحات للتواصل التجاري وبناء الشراكات، مشيرًا إلى أن تنوع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة يعزز فرصها الاستثمارية والسياحية.

من جانبه، أوضح محمد بن عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، أن المعرض يأتي ضمن جهود الغرفة لدعم قطاع الأعمال، وإتاحة منصة تجمع العلامات التجارية والمصممين والمصنعين، بما يسهم في التعريف بالمنتجات وتوسيع انتشارها في الأسواق المحلية والخليجية، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

ويعقد المعرض على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع، بمشاركة 18 علامة تجارية من دول مجلس التعاون الخليجي، ويجمع مصممين ومصنعين ورواد ورائدات أعمال، في مساحة تتيح عرض المنتجات أمام الزوار وفتح فرص جديدة للتسويق والتوسع التجاري.