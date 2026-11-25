أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، الأربعاء، طرح تذاكر الفيلم السعودي «العيون الساهرة - الساس» في جميع دور السينما بالسعودية، مع إطلاق مبادرة تتيح للجمهور حجز التذاكر بسعر 25 ريالًا، وذلك بدعم من دور السينما السعودية، فقط للحجوزات التي تتم قبل 28 نوفمبر الجاري، استعدادًا لانطلاق عروض الفيلم 3 ديسمبر المقبل.

ودعت المبادرة الجمهور إلى المسارعة بحجز تذاكر فيلم «العيون الساهرة - الساس»، واغتنام فرصة مشاهدته بسعر مخفض يبلغ 25 ريالًا للتذكرة بدلًا من سعرها الأصلي، وذلك لفترة محدودة تنتهي في 28 نوفمبر الجاري، عبر الموقع الرسمي للفيلم «aloyounalsahira.film»، للاستمتاع بعمل سينمائي يجسد قصصًا مستوحاة من واقع بطولات رجال الأمن.

ويأتي الفيلم وهو من إنتاج الهيئة العامة للترفيه، ضمن شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، وبمشاركة صندوق بيج تايم، وتنفيذ شركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية شركتي «تحكم» و«علم»، في عمل سينمائي مستوحى من قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، يسلط الضوء على بطولات رجال الأمن وجهودهم في حماية المجتمع والتصدي لمخاطر المخدرات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والتشويق، حول اختفاء طفلة في مدينة الرياض، لتقود التحقيقات التي يتولاها المحقق عبد الله ورجال مكافحة المخدرات إلى الكشف عن شبكة لتجارة المخدرات، وسط سلسلة من المواجهات والأحداث المتشابكة، في رحلة محفوفة بالمخاطر لإعادة الطفلة إلى أسرتها.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين السعوديين، يتقدمهم يعقوب الفرحان، وفيصل الدوخي، وصالح أبو عمره، ونايف البحر، وسارة الحربي، فيما كتب العمل الروائي مشاري الدوسري، وأخرجه روبرت جراسمير، بمساهمة إبداعية من المخرج العالمي فيليب نويس.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قد أكد، لدى طرح الإعلان التشويقي للفيلم، أهمية الرسالة التي يحملها العمل في التوعية بمخاطر المخدرات، معربًا عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، على دعمه ومتابعته للعمل، ومثمنًا جهود رجال الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية في حماية الوطن والمجتمع.