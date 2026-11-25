أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، تعيين سامي قمصان مدربًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمغربي المقال من منصبه الحسين عموتة، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع إدارة المقاولون العرب التي أبدت تعاونها ووافقت على تلبية رغبته بالعودة إلى صفوف القلعة الحمراء.

أتى قرار مجلس إدارة الأهلي بالاستعانة بخدمات قمصان كخطوة عاجلة لقيادة الفريق خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، لحين الانتهاء من دراسة السير الذاتية وحسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يتولى المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الأهلي: «يتسلم الكابتن سامي قمصان قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد تكليفه بالمهمة»، مضيفًا أن قمصان عبر «عن امتنانه الشديد لناديه، وأنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي أيًّا كان الموقع الذي يشغله.. هذا وسوف يواصل قمصان العمل مع الجهاز الفني عند التعاقد مع مدير فني أجنبي».

وجاء اختيار قمصان استنادًا إلى خبراته الفنية السابقة داخل النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1995 و2001 ودربه لاحقًا بصورة مؤقتة أيضًا، ومعرفته العميقة بأجواء الفريق وإمكانات جميع اللاعبين، مما يساعد على إعادة الاستقرار الفني والانضباط سريعا من دون الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي القادم.

ويأتي هذا التحرك السريع عقب قرار مجلس إدارة الأهلي إقالة عموتة وجهازه المعاون من تدريب الفريق الأول، وذلك على خلفية تراجع الأداء والنتائج التي كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين من دون رد مساء الإثنين ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر وخلف الزمالك الثاني بنقطتين.

ويستهل قمصان، صاحب الـ50 عامًا، مهمته الجديدة بقيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة على المستويين المحلي والقاري، أولها المواجهة المرتقبة أمام بريميرو دي أجوستو الأنغولي، والمقررة مساء الأحد المقبل في افتتاح دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

وسبق لقمصان تدريب الأهلي بصورة مؤقتة عقب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في يونيو 2022 قبل تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش مدربًا وقتها.