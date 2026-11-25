حصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على راحةٍ الأربعاء، ويستأنف تدريباته الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة نيوم، الجمعة في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، استثنت إجازة اليوم الواحد، التي أقرّها المدرب الألماني ينز فيسينج، اللاعبين المصابين والعائدين من إصابات طويلة، حيث حضر إلى مقر النادي المدافع حسن كادش، وحامد الغامدي، لاعب الوسط، والجناح البرتغالي روجير فيرنانديز، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، وواصلوا تنفيذ برامجهم التأهيلية.

وبعد الفوز 2ـ0 على باختاكور الأوزبكي الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، تدرّب الاتحاد الثلاثاء، بادئًا التحضير لمباراة نيوم، المقرَّرة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري روشن برصيد 24 نقطة، والتاسع في مجموعة الغرب الآسيوية بـ 7 نقاط.