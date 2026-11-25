أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الإصدار الخامس من حقيبة اليوم العالمي للغة العربية ضمن حملته السنوية «نفخر بها»، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والثقافية والأفراد من المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة بمواد اتصالية ومعرفية تعينهم على إعداد مشاركاتهم وتنويع محتوياتها، تعريفًا بمكانة اللغة العربية وثرائها، وإبرازًا لعناية السعودية بها.

وأوضح الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، الأمين العام للمجمع، أن حملة «نفخر بها» مبادرة تتكامل فيها الجهود الاتصالية للاحتفاء باللغة العربية، وتنتظم رسائلها في إطار موحّد يعزّز أثرها واتساقها، مبيّنًا أن الحقيبة تمثّل أداةً عمليةً تيسّر على الجهات والأفراد إعداد برامجهم وموادهم الخاصة للاحتفاء بيومها العالمي، وتوفّر لهم محتوى متنوعًا قابلًا للتوظيف في منصاتهم وفعالياتهم.

ويتضمن الإصدار الجديد مسارين متكاملين، يختص الأول بالجانب الاتصالي، ويشتمل على الرسائل الرئيسة لحملة «نفخر بها»، ونصوص معدّة للنشر، وبطاقات رقمية، ومقاطع مرئية قصيرة، ومواد تثقيفية مصوّرة، وقوالب للشاشات، وخلفيات للاجتماعات الافتراضية، وتوقيع للبريد الشبكي، ونماذج للدعوات، ونصوص للإعلانات الداخلية بما يمكّن الجهات من تنفيذ مشاركاتها ضمن هُوية بصرية موحّدة.

ويُعنى المسار الثاني بالجانب المعرفي، إذ يقدّم محتوى متنوعًا عن اللغة العربية، يتناول حضورها في المنظمات الدولية وتاريخها وخصائصها وعلومها، والأدب العربي وفنونه وأعلامه، والمؤلفات والمعاجم العربية، وصلتها بالعلوم والتقنية، وانتشارها بين شعوب العالم، وغير ذلك من المعلومات والأرقام المختارة التي يمكن الإفادة منها في إعداد المحتوى المتصل باللغة العربية.