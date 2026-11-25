نظّم الاتحاد السعودي للسهام ورشة عمل لممثلي الأندية، بحضور 63 مشاركًا، استعرض خلالها أبرز مستجدات اللائحة الفنية للموسم الرياضي 2026ـ2027.

وتناولت الورشة أبرز الأحداث والأرقام التي شهدتها رياضة السهام خلال عام 2026، وآلية توزيع النقاط واحتساب الترتيب العام للأندية، ومتطلبات تفعيل اللعبة في الأندية، إلى جانب الرسوم وفترات الانتقال، ونظام الفئات المحدّث والفئات المعتمدة للدعم.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود اتحاد السهام لتعزيز التواصل مع الأندية، ورفع مستوى الجاهزية للموسم الرياضي، وتطوير منظومة المنافسات بما يسهم في دعم نمو رياضة السهام في السعودية.