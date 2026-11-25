تنطلق منافسات النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، الخميس، بمجموع جوائز تتجاوز الـ 3.4 مليون ريال، ومشاركة 267 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة.

وتتضمن منافسات البطولة 66 شوطًا خلال ثلاثة أسابيع على أرض ميدان «قفز السعودية» الجديد في الجنادرية بالرياض.

وتحمل النسخة الجارية توسعًا على الصعيدين التنظيمي والفني، اذ تقرر للمرة الأولى إضافة شوط مخصص للمبتدئين، وزيادة عدد أشواط الفئات السنية، إلى جانب تنظيم بطولتين متزامنتين في وقتٍ واحد.

وتتوزع الجولات على 3 فترات نهاية كل أسبوع «الخميس، الجمعة، والسبت» تبدأ بالأسبوع الأول خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، الأسبوع الثاني من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وتُختتم بالأسبوع الثالث من 10 إلى 12 من الشهر المقبل.

وتنطلق منافسات الأسبوع الأول بـ 20 شوطًا تشمل: فئة الثلاث نجوم، فئة النجمة الواحدة، فئة «تحت 25 عامًا»، فئة الشباب، فئة الناشئين، وفئة الأشبال إلى جانب شوط المبتدئين المستحدث، تتدرج فيها ارتفاعات الحواجز من 100 سم وتصل إلى 150 سم في شوط الجائزة الكبرى الختامي للجولة.

ويستهل الأسبوع الأول أشواطه، الخميس بـ 6 أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 100 سم، و115 سم، يعقبهما شوط لفئة الشباب بارتفاع 125 سم، وشوط لفئة «تحت 25 عامًا» بارتفاع 130 سم، قبل أن تُختتم منافسات اليوم الأول بشوطين لفئة الثلاث نجوم بارتفاع 130 سم، و140 سم المؤهل لشوط الجائزة الكبرى.

وكانت اللجنة البيطرية للبطولة قد أتمّت إجراءات الفحص البيطري للجياد المشاركة بنجاح، مؤكدةً جاهزيتها التامة وخلوّها من أي ملاحظات صحية أو فنية تحول دون مشاركتها في المنافسات.

وشهد ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية نقلة نوعية وتطويرًا شاملاً في مرافقه وبنيته التحتية وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، إذ توسّع الموقع بعد أن كان يقتصر في النسخ الماضية على ميدانين فقط، بما يعزز جاهزية الموقع لاستضافة كبرى المنافسات الدولية، ويوفر بيئة تنافسية وتدريبية متكاملة للفرسان والخيل.

إلى جانب المنافسات الرياضية، تفتح القرية الترفيهية المصاحبة أبوابها للزوار يوميًا من 4:00 عصرًا وحتى 12:00 منتصف الليل، على مدار 9 أيام موزعة على فترات نهاية الأسبوع الثلاث للبطولة، مقدمةً تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الفروسية وتنوع الفعاليات.

وتضم القرية 24 علامة تجارية، بواقع 15 مطعمًا ومقهى، و9 متاجر متخصصة في مستلزمات الفروسية والأزياء والمجوهرات إلى جانب 12 عرضًا موسيقيًا حيًا، ولوحة الخيل التفاعلية التي يشارك الزوار في إكمالها، إضافةً إلى ورش عمل مخصصة للأطفال تشمل صناعة شارات الفائزين وتلوين رسومات الخيل، وسط جلسات مظللة ومرافق متكاملة صُممت لتمنح جميع أفراد العائلة تجربة استثنائية.

يُذكر أن بطولة «قفز السعودية» انطلقت في نسختها الأولى في ديسمبر من عام 2021، ونجحت خلال 5 نسخ متتالية في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات الدولية لقفز الحواجز في المنطقة، والمعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية «FEI» بوصفها بطولة مؤهلة لنهائيات كأس العالم.