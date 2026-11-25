تغلّب فريق الوحدة الأول لكرة القدم 4ـ2 على مضيفه البكيرية، عصر الأربعاء، مُحقِّقًا فوزه الرابع تواليًا في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، رافعًا رصيده إلى 24 نقطة، يحتلّ بها المركز الثالث في جدول الترتيب.

وافتتح صاحب الأرض أهداف المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 12، عبر المهاجم ناصر الكعبي في الدقيقة 16.

وأمام تأخُّره المُبكِّر، ردَّ الضيف سريعًا، مُدرِكًا التعادل بهدفٍ لجناحهِ الفنزويلي داروين جونزاليس في الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني، في الدقيقة 35، بواسطة الكرواتي دينو خليلوفيتش، لاعب الوسط.

وفي الشوط الثاني، أحرز الوحدة هدفين آخرين، حملَا توقيعَي البرازيلي موراتو، لاعب الوسط، في الدقيقة 54، والمهاجم النيجيري بيتر أولاينكا، في الدقيقة 74.

وسجّل الجناح الهولندي ياسين زاكير للبكيرية في الدقيقة 86، مُقلِّصًا الفارق، لتنتهي المواجهة بنتيجة 4ـ2.

ووصل الوحدة، الذي يُدرِّبه المقدوني الشمالي سلافتشي فوينيسكي، إلى النقطة 24، وبقِيَ في المركز الثالث، في حين بقِيَ البكيرية، فريق المدرب الألماني توماس برداريتش، في المركز الـ 18 والأخير، برصيد 6 نقاط.

وقبل الجولة الـ 12، حقق الوحداويون ثلاثة انتصارات متتالية على صعيد الدوري، أمام الصقر والرائد والجيل، على الترتيب.

ويتأهل بطل دوري الأولى ووصيفه مباشرة إلى دوري روشن السعودي، ويلحق بهما فريق ثالث، يحدّده ملحق يشمل أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.