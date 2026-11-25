استعان البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، بالفيديو خلال محاضرة فنية سبقت الحصة التدريبية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الخلود، الجمعة ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وتلا ذلك تدريبات بدنية متنوعة في صالة الحديد، ومن ثم طبق اللاعبون جملًا تكتيكية بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، واختتمت بمناورة فنية على جزء من مساحة رديف ملعب الأمير نايف عبد العزيز في القطيف.

واعتمد جوميز خلال المناورة الفنية على وضع اللاعب فهد الرشيدي في القائمة الأساسية للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعاد الرشيدي إلى التدريبات الجماعية في 14 نوفمبر الجاري بعد غياب دام نحو شهر إثر تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية للفخذ خلال مواجهة الفيحاء ضمن تاسع جولات الدوري.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 15 نقطة بعد مرور 12 جولة، متقدمًا بثلاث نقاط عن مضيفه الخلود صاحب المركز الـ11 مع امتلاكه مباراة مؤجلة مع أبها من الجولة العاشرة.