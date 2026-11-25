ضاعف فريق الأنوار الأول لكرة القدم من معاناة ضيفه الجندل بفوزه 2ـ1 خلال المباراة التي احتضنها ملعبه في حوطة بني تميم، الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وسجل الجزائري رضا بن سايح، والكاميروني جابرييل كاك، هدفي الأنوار في الدقيقتين 30 و60، بينما أحرز الغيني حاسيمي فاديجا الهدف الوحيد للجندل «72».

واستعاد الأنوار من خلال هذا الفوز توازنه بعد تعثره بالتعادل مع ضمك 1ـ1 في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.

وعلى الجانب الآخر، واصل الجندل غيابه عن الانتصارات للمباراة السادسة تواليًا «3 تعادلات ومثلها هزائم»، وبذلك يتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.