يخضع البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية الخميس، داخل أحد مستشفيات الدمام، بعد الاشتباه في إصابته بكسر في الأنف، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وعاد الفريق إلى الدمام الأربعاء، قادمًا من مدينة عجمان الإماراتية، وأدّى اللاعبون، داخل مقر ناديهم، تمارين استشفائية، غاب عنها هنريكي، الذي أصيب أمام فريق عجمان، الثلاثاء، واضطر إلى مغادرة المستطيل الأخضر.

وستحدِّد نتيجة الفحوصات، التي سيخضع لها المدافع، التشخيص النهائي لإصابته.

وتغلّب الاتفاق 2-1 على مضيفه الإماراتي، في إطار رابع جولات دوري أبطال الخليج، وتصدَّر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، مُعزِّزًا فرصته في التأهل مُباشرَةً إلى دور الثمانية.

وبعد إتمام المهمة الخليجية بنجاح، يفتح «النواخذة»، تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، ملفَّ مباراة الهلال، المقرّرة السبت في الدمام ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.