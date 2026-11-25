قاد يوسف عبد الله، لاعب المنتخب المصري للناشئين، فريقه إلى لتأهل لدورة الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، بعدما سجل ثنائية في شباك بنما خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفراعنة 4ـ1، الأربعاء.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في هجمة مرتدة سريعة، انطلقت من ركنية للمنتخب البنمي، قبل أن ينجح اللاعب رقم 21 في الانفراد بالحارس ومراوغته وإسكان الكرة في الشباك، بعد هجمة جماعية منظمة.

وعاد يوسف عبد الله ليضيف الهدف الثاني بمجهود فردي مميز، حيث تقدم بالكرة نحو دفاع المنافس، وتجاوز أحد المدافعين قبل أن يتصدر قدمه الخارجي في الشباك.

وقلص تياجو تشالمرز الفارق لبنما، لكن خالد مختار عزز تقدم مصر، قبل أن يسجل محمد جمال السكويتة من ركلة جزاء، ليؤمن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف اليونان التي تصدرت المجموعة بتسع نقاط «العلامة الكاملة»، بعد فوزها على قطر، الدولة المضيفة، بالنتيجة ذاتها.

وطبقًا لحساب البطولة الرسمي باتت قطر «المستضيف» تترقب نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة ما إذا لم تكن مؤهلة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وقال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب المصري، إن المنتخب حقق هدفه الأول في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر، بالتأهل للأدوار الإقصائية، كما أكد أنه سيغلق صفحة مرحلة المجموعات سريعًا، من أجل الاستعداد بأفضل صورة لمواجهة دور الـ 32 وفقًا لحساب الاتحاد المصري على منصة «فيسبوك».

وتأهل المنتخب المصري للدور الثاني، بعد اكتساح نظيره البنمي بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام الدور الأول، ليحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على قطر في الجولة الثانية.