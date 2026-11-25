يبحث صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، طرح 25 بالمئة من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للبيع، خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة «الأثليتيك» البريطانية، الأربعاء.

وذكرت «الأثليتيك» أن بنك «جي بي مورجان» الأمريكي تم تعيينه مستشارًا لعملية بيع الحصة المطروحة.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة من بيع الحصة لإعادة تحويل مبالغ الأسهم إلى مشاريع تطويرية خاصة بالبنية التحتية للنادي، فيما تدرس إدارة النادي عدة خيارات في مشروع تطوير الملعب الرئيس «سان جيمسز بارك»، أو الانتقال إلى ملعب جديد، إضافة إلى تطوير منشآت النادي التدريبية وملاعب الأكاديميات.