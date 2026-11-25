يرى الإسباني كارلوس ألكاراز، الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أنه يفتقد منافسه يانيك سينر، ويعتقد أن اللاعب الإيطالي اتخذ القرار الصائب بالخضوع لجراحة في الركبة.

ومن المتوقع أن يغيب سينر عن بطولة أستراليا المفتوحة، بعد خضوعه لجراحة لعلاج مشكلة مزمنة في الركبة، ما يمدد غياب اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، عن الملاعب منذ فوزه بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى، خلال بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وغاب الإسباني ألكاراز، البالغ من العمر 23 عامًا، نحو خمسة أشهر خلال الموسم الجاري بسبب إصابة في المعصم، قبل أن يتوج بألقاب بطولات اليابان المفتوحة وفيينا المفتوحة وباريس للأساتذة، إضافة إلى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، يوم الأحد الماضي.

ويتعامل المصنف الثالث عالميًا بحذر مع المشكلات البدنية التي أزعجته في تورينو الأسبوع الماضي.

وقال: «ما زلت أتعافى، وأؤدي بعض التدريبات لتقوية العضلات، حتى لا أشعر بأي ألم أو أواجه أي مشكلات في الأيام القليلة المقبلة».

وقال ألكاراز، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إسبانيا والنمسا في دور الثمانية بكأس ديفيز: «أعتقد أن التنس يفتقده، وأنا أفتقده أيضًا. لم نرَ بعضنا بعضًا منذ أبريل».

وأضاف: «فيما يتعلق بقرار الخضوع للجراحة، أعتقد أن فريقه اتخذ القرار الصائب. إنه لا يزال شابًا وأمامه أعوام طويلة في الملاعب. وأنا واثق من أنه سيعود أقوى وأفضل مما كان».

وتابع: «لا أطيق الانتظار لرؤيته يتدرب ويعود إلى الملاعب. أتمنى له التوفيق والشفاء العاجل، وآمل أن أراه في البطولات وأتحدث إليه».