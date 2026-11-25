وصل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى أبها، مساء الأربعاء، من دون جناحه البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي فضّل الجهاز الفني إراحته، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويواجه «الليوث» أبها الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأتمَّ الشباب قبل سفره بساعات قليلة استعداداته للمباراة، حيث خاض حصة تدريبية صباحية على ملعبه الرديف في الرياض، غاب كاراسكو عنها لشعوره ببعض الآلام، مما دفع المدرب الألماني توماس ليتش إلى إبعاده عن قائمة الفريق، مفضّلًا إراحته. كما يغيب الجناح عبد الرحمن العبود نتيجة تعرُّضه، أخيرًا، إلى إصابةٍ في معصم اليد.

في المقابل، ضمَّت البعثة الشبابية الجناح همام الهمامي، الذي عاد أخيرًا إلى التدريبات بعد تخطِّيه إصابة عضلية في الفخذ، تعرَّض لها خلال تمثيله المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الأخيرة.

وحسب المصادر، حصل المدرب على ضوءٍ أخضر من الجهاز الطبي لإعادة الهمامي إلى قوائم المباريات.

وشارك كاراسكو والعبود في الفوز الشبابي 6-1 على الأهلي، في 30 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 12. بعدها، توقفت المسابقة بسبب «أيام فيفا» المخصصة لمباريات المنتخبات، واستؤنفت الجمعة بمواجهة الأهلي والنصر، في الكلاسيكو المؤجّل من الجولة التاسعة.

وخلال فترة التوقف، خاض الشباب حصص تدريبية يومية على ملعبه، ولعِب مباراتين تجريبيتين، أمام الخلود والفيصلي، كسِبهما بالنتيجة ذاتها، 4-3.

ويحتل «الليوث» المركز العاشر، برصيد 14 نقطة، من 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 3 خسائر.