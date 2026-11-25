* البرامج التي يملؤها الصراخ على أنها إثارة لا تقدم محتوى مفيدًا للمشاهد، ما زلت أتذكر في منتصف التسعينيات عندما بدأ برنامج «الاتجاه المعاكس»، وكيف كان الصراخ يملأ الشاشة، وأذكر حينها أن البرنامج حصل على شهرة كبيرة، كانت مبنية على جرأة الطرح، وعبارات الشتائم، وتشابك الأيدي في بعض الأحيان، في وقت كانت البرامج الأخرى لا تُقدم بهذا الشكل. اليوم وبعد 30 عامًا من يستطيع العودة لحلقة واحدة ليشاهدها ويستفيد من حوارها؟ في الرياضة يرتكب بعض مقدمي البرامج الخطأ نفسه، خصوصًا وأن كرة القدم لعبة فنية، والنقاشات الحادة بين الضيوف لا تمكن المشاهد من الحصول على تحليل جيد، أو حديث هادئ يصل إلى عقله. مقدم البرنامج الذكي هو الذي يراهن على القيمة، لأنها هي من ستصنع له برنامجًا حقيقيًا يكسب فيه احترام المشاهد.

* اشتقت للمجلات، كنت أقرأها من الغلاف للغلاف، أو على الأقل أقرأ ما أحب، وأطلع على الباقي. وكنت في بعض الأحيان أقرؤها خلال أيام، فهي موجودة على الطاولة أمامي. صحيح أن المجلات والصحف أصبح معظمها ورقيًا وتصل إلينا بمجرد صدورها على هواتفنا، لكني أظن أننا أصبحنا نقرأ أقل مما كنا نقرأه على الورق. شيء آخر ربما ساهم في ذلك وهو الرسائل التي تقطع قراءتنا الإلكترونية، مع أخذ الفيديوهات على اليوتيوب والسوشال ميديا من الوقت الذي كنا نخصصه للقراءة.

* بعض الزملاء والأصدقاء يسألوني: لماذا لا تقدم بودكاست؟ وهو سؤال عادي ومتوقع، لكن ما يزعجني في داخلي عندما يقولون: الأمر بسيط.. لا يحتاج سوى «كاميرتين»! لا يوجد برنامج جيد أيًا كان إلا وكان خلفه إعداد عميق، والإعداد الممتاز هو الذي يصنع الفارق بين برنامج وآخر، وهو الذي يقدم للمشاهد محتوى مفيدًا وممتعًا، ويصنع لمقدم لبرنامج أيضًا لمعة عن البقية.