عزز فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم حظوظه في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي بعدما عاد من باكو بفوز عريض على صباح الأذربيجاني 4ـ1 بفضل ثنائية الإنجليزي أنتوني جوردون، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق الكاتالوني الذي غاب عنه لامين يامال، وكذلك رودري والدنماركي أندرياس كريستنسن وتشافي إسبارت بسبب الإصابة، جوردون عند الدقيقتين «31 و51»، والألماني كريم أديمي «55»، والبرازيلي جابريال جيزوس «60»، فيما سجّل الرواندي جوي لانس ميكلز «63» هدف صباح الوحيد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة يتيمة في المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد صباح عند ثلاث نقاط من فوز وحيد في خمس مباريات في المركز 32.

وبدأ صباح المباراة بجرأة واضحة، مستفيدًا من تراجع برشلونة في الدقائق الأولى، حيث شكّل عددًا من المحاولات الخطيرة على مرمى الحارس جوان جارسيا، واقترب خيال علييف والبرازيلي دو كيروش من افتتاح التسجيل، فيما كادت تسديدة الكرواتي إيفان ليبينيتسا الهوائية أن تهز الشباك، بعدما ارتطمت بالعارضة، في واحدة من أبرز فرص الشوط الأول.

وأمام البداية القوية للفريق الأذربيجاني، اضطر برشلونة إلى رفع نسق أدائه والبحث عن حلول هجومية، ليبدأ تدريجيًا في تهديد مرمى الحارس الكازاخستاني ستاس بوكاتيلوف، عبر محاولات جوردون وبيدري وأليكس بالديه، قبل أن ينجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم بعد 31 دقيقة من عمر المباراة.

وجاء الهدف إثر عرضية من الألماني كريم أديمي، تعامل معها الحارس بوكاتيلوف وأبعدها، لكنها عادت إلى منطقة الخطر، ليجد جوردون نفسه في المكان المناسب، ويودع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

ولم ينتظر جوردون طويلاً لمحاولة مضاعفة النتيجة، إذ عاد وهز الشباك مجددًا بعد وقت قصير، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بدا برشلونة أكثر استقرارًا وسيطرة على مجريات اللعب، وواصل تهديد مرمى صباح عبر أديمي وفيرمين لوبيس، في وقت تراجع فيه أصحاب الأرض نسبيًا بعد بدايتهم القوية.

وعزّز برشلونة تقدّمه بتسجيل الهدف الثاني عبر جوردون الذي وقّع على ثنائيته الشخصية بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة أديمي «51».

وأمنّ برشلونة على النقاط الثلاث بإضافة الهدف الثالث بعدما استغل أديمي عرضية متقنة من بالديه، إثر تمريرة ذكية من لوبيس، ليصل إلى الكرة أمام المرمى ويودعها الشباك «55».

وواصل الضيوف تفوّقهم الهجومي بعدما تابع جيزوس كرة مرتدة من بوكاتيلوف إثر ركنية نفذها داني أولمو، وتمريرة رأسية من الفرنسي جول كونديه عند القائم القريب، ليودعها الشباك من مسافة قريبة «60».

ونجح صباح في تقليص الفارق بعدما استغل النيجيري كريستيان نواتشوكو تمريرة البديل أليكسي إيساييف ليتوغل في المساحة ويرسل كرة عرضية إلى ميكلز، الذي تخلّص بلمسته الأولى من مراقبة جيرارد مارتن، قبل أن يسدد ببراعة نحو الزاوية البعيدة 63.