كان التقرير الذي بثه برنامج «في المرمى» للزميل «بتال القوس» يوم الأحد الماضي عن «التقرير المالي لرابطة دوري المحترفين السعودي لعامي 2023م ـ 2024م» مثيرًا للدهشة، والأسئلة، والريبة في آن واحد.

الدهشة:

لارتفاع الرواتب بين العامين الماليين، فحين كان كبار موظفي المجلس 3 فقط برواتب ومكافأة تجاوزت «2 مليون ريال»، ارتفع عدد الموظفين لخمسة برواتب ومكافأة سنوية تجاوزت «16 مليون ريال».

والأسئلة:

ما الجهد المبذول لترتفع رواتب ومكافآت مجلس الإدارة؟

وما حكاية شركة «بيت الدوري» التي صرفت في عام واحد أكثر من «100 مليون ريال»، وتكبدت خسائر تجاوزت «90 مليون ريال» قبل أن تغلق لعدم الحاجة؟

وهل صرف قرابة «6 ملايين ريال» على سفر وسياحة الموظفين من ضمن الترفيه؟

ناهيك عن صرف أكثر من أربعين مليونًا للتحول الاستراتيجي خلال عامين، دون معرفة هل تم التحول؟

ولماذا هبطت الأرباح من «80 مليونًا، إلى مليون للعام الذي يليه»؟

أما الريبة:

فسببها السلطة التشريعية، أو الجمعية العمومية وهم أندية الدوري، الذين صادقوا على هكذا تقرير، دون إجراء تحقيق، أو مسائلة باستثناء الهلال ممثلًا برئيسه التنفيذي «ستيف كالزادا» الذي ترك وحيدًا في مواجهة مع الرابطة، فرفض المصادقة على التقرير.

صحيح أن رفضه لن يمنع تمرير «التقرير المالي»، فالأغلبية صادقوا عليه، ولكن يكفي أن الهلال سجل موقفًا.

بقي أن أقول:

إن عدنا «للنظام الأساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين»، للمادة «19» اختصاصات الجمعية العمومية، أو «السلطة التشريعية»، سنجد أنه يملك سلطات كثيرة، مصادقة ورفض التقارير المالية والميزانية، المصادقة على الرواتب والمكافآت السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بل ويملك سلطة سحب الثقة من مجلس الإدارة.

بعبارة أوضح: هو مطلع على آلية الصرف، وحتى خسائر شركة «بيت الدوري» وصادق عليها، أي هو شريك مع مجلس الإدارة.

فمن سيراقب عمل الرابطة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية؟

لأن الأمر يفرض علينا تأسيس سلطة جديدة تدقق بعملهم ومصادقاتهم.