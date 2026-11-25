حفلة أهداف

أظهر فريق برشلونة الأول لكرة القدم قوته الهجومية بحفلة أهداف، بعدما فاز 4-1 على فريق صباح الأذربيجاني ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)