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حفلة أهداف
2026.11.25 | 11:23 pm
أظهر فريق برشلونة الأول لكرة القدم قوته الهجومية بحفلة أهداف، بعدما فاز 4-1 على فريق صباح الأذربيجاني ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء (وكالات)
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