خيّم التعادل 3ـ3 على مواجهة الأرجنتين والدنمارك، ضمن دور مجموعات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا لكرة القدم التي تستضيفها قطر، بعدما تناوب المنتخبان على تسجيل الأهداف في مباراة انتهت بالتعادل، ليحسم المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما ودّعت الدنمارك المنافسات.

وافتتح المنتخب الدنماركي التسجيل بعدما تعرض فريدريك فيستجارد للإسقاط داخل منطقة الجزاء، ليترجم نوح مادسن ركلة الجزاء إلى هدف. وقبل نهاية الشوط الأول، عزز الدنماركيون تقدمهم بهدف ثانٍ، بعدما غيّرت تسديدة كيريم سيديتش اتجاهها إثر اصطدامها بقدم إيكيني تشوكواني، لتستقر في الشباك.

لكن المنتخب الأرجنتيني عاد بقوة في الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف متتالية بواسطة جيوفاني باروني وخوان كروز بوليتشيلا وآلان ألكاراز، ليقلب النتيجة لصالحه، قبل أن يتمكن أومرام خطار من إدراك التعادل للدنمارك، لتنتهي المواجهة بلا غالب أو مغلوب.

وضمن المجموعة ذاتها عاد المنتخب الأسترالي في النتيجة بعدما كان متأخرًا بهدفين، ليفرض التعادل على موزمبيق ويحسم صدارة المجموعة، فيما منحته هذه النتيجة بطاقة العبور إلى دور الـ32.

وباغت المنتخب الموزمبيقي منافسه بهدف أول، بعدما ارتقى نهامبولي جونيور عاليًا وحوّل الكرة برأسه إلى الشباك، قبل أن يسهم في صناعة الهدف الثاني، إثر توغله داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة المرتدة إلى خينزاني الذي أسكنها المرمى.

ورد المنتخب الأسترالي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل لوك بيكفينوفسكي هدف تقليص الفارق بتسديدة متقنة، قبل أن يتمكن القائد جورجيو حساراتي من إدراك التعادل في الدقيقة 76، ليحسم أستراليا صدارة المجموعة.