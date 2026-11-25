تُختتم فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، ضمن القمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، الخميس، التي تُنظَّم برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من قِبل وزارة الداخلية، بالتعاون مع أكاديمية طويق، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وواصل المعرض والمسابقة فعالياتهما، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة مبتكرين وباحثين وجهات متخصصة من مختلف دول العالم، لاستعراض مشاريعهم وحلولهم التقنية.

وشهد جناح وزارة الداخلية في المعرض زيارة عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ والمفوَّض العام لإكسبو 2030 الرياض، يرافقه أحمد الطويان، المستشار في مكتب وزير الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للقمة، ونائبه عبد العزيز الحمادي.

واطَّلع الجبير على أبرز التقنيات والتجهيزات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الاستطلاعية لتأمين الحدود، وحماية البيئة ومراقبتها، وتحقيق الالتزام البيئي، إضافةً إلى منظومة الآليات المدعومة بالحلول الذكية.

وتتنوَّع مجالات المشاريع المشاركة بين الأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، والروبوتات والأتمتة.

ويتيح المعرض للزوار فرصة التعرُّف على التقنيات الناشئة، والتواصل مع الخبراء والمختصين، فيما يمنح المبتكرين فرصة عرض مشاريعهم أمام الجهات المعنية والمستثمرين، بما يسهم في تطوير الحلول التقنية، وتعزيز فرص تبنِّيها.

ويحظى معرض ومسابقة «سيف» بمشاركة 55 دولةً، و1200 مشروع ابتكاري، إلى جانب أكثر من 10 مناطق تفاعلية، تجمع المبتكرين والباحثين والجهات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.