أبلغت الإدارة الرياضية في نادي النصر البرتغالي جواو فيليش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قرارها بتمديد عقده حتى عام 2029، وذلك في اجتماع حديث بين الطرفين، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة أكدت للنجم البرتغالي خلال الاجتماع عدم نيتها نقض بند التمديد أو بيع عقده بنهاية الموسم الجاري. ورحّب اللاعب بفكرة الاستمرار، مؤكّدًا ارتياحه في النادي ومدينة الرياض، وعازيًا عودته إلى القائمة الأساسية للمنتخب البرتغالي إلى الأجواء الإيجابية التي يعيشها مع النصر.

وبموجب الاتفاق، يرتفع راتب فيليش السنوي إلى نحو 12 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت خاصة عند تحقيق البطولات. ويحصل تشيلسي الإنجليزي على نحو 20 مليون يورو إضافية من قيمة صفقة الانتقال، يسدّد النصر نصفها الصيف المقبل.

وكانت «الرياضية» نشرت، في 16 نوفمبر الجاري، تفاصيل بند التمديد المفعّل تلقائيًا، الذي يتيح للنصر نقضه حتى نهاية مايو المقبل، بموافقة اللاعب، قبل انقضاء المهلة في الأول من يونيو. وترتفع قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو مع استمرار فيليش للموسمين الإضافيين، مقابل 30 مليونًا في حال نقض البند.

وانضمّ فيليش إلى النصر في 29 يوليو 2025، قادمًا من تشيلسي، وخاض بقميصه 63 مباراة في مختلف المسابقات حتى مواجهة السد القطري، الثلاثاء، سجّل خلالها 34 هدفًا وصنع 28، وفقًا لإحصاءات «فوتبول ترانسفيرز». وتُوّج مع النصر بلقب دوري روشن السعودي موسم 2025ـ2026، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم ذاته، بعدما تصدّر قائمة صانعي الأهداف بـ13 تمريرة حاسمة.