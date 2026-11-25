فرّط فريق التعاون الأول لكرة القدم في صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه النهضة العماني، الأربعاء في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وانتهى لقاء الفريقين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، من دون أهداف، علمًا أن صاحب الأرض ضَمِن تأهُّلَه إلى دور الـ 16 خلال الجولة الماضية عندما وصل إلى النقطة العاشرة.

وبسبب فوز الريان 1-0 على الفيصلي الأردني، في وقتٍ سابقٍ الأربعاء، احتل الفريق القطري صدارة الترتيب، برصيد 12 نقطة، وتراجع «السكري»، الذي يُدرِّبه الصربي فوك رازوفيتش، إلى المركز الثاني.

وتكرَّر التعادل بين التعاون والنهضة، بعدما أحرز كلٌ منهما هدفًا، 1-1، في لقائهما ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات. وفي عمَّان، العاصمة الأردنية، أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال السابق، هدفًا للريان، كان كافيًا لحصد النقاط الثلاث على أرض الفيصلي.

وتواجه كتيبة رازوفيتش الريان في 9 ديسمبر المقبل، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن سادس وآخر جولات المجموعة، وتحدِّد نتيجة لقائهما اسم متصدّر الترتيب ووصيفه.