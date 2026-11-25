حقق المنتخب السعودي للتنس المركز الثاني في منافسات فئتي تحت 12 و16 عامًا، ضمن بطولة كأس الخليج للفرق 2026، التي اختتمت منافساتها، الأربعاء في دولة الكويت.

وجاء منتخب تحت 12 عامًا في المركز الثاني خلف المنتخب الكويتي، فيما أنهى منتخب تحت 16 عامًا مشاركته وصيفًا خلف المنتخب البحريني، بعد منافسات شهدت حضورًا سعوديًا ومنافسة على المراكز الأولى.

ومثّل الأخضر في فئة تحت 16 عامًا اللاعبون إبراهيم الانديجاني، وأحمد السروجي، وحمزة مهدي، وسلطان اليامي، بإشراف المدرب عبدالقادر الماداني.

فيما مثّل المنتخب في فئة تحت 12عامًا اللاعبون حسين الشرفاء، وعبدالعزيز الهميلي، وهادي الأصيل، وعبدالله عبادي، بإشراف المدرب علي آل محيميد.

ويعكس تحقيق المركز الثاني في الفئتين الجهود المبذولة لتطوير اللاعبين في المراحل السنية، وتعزيز حضور التنس السعودي في المنافسات الخليجية.