تحدث مدرب النادي الأهلي، صاحب الثلاث جنسيات، لا نعلم نكتب أيًا منها لنعرفكم عليه، عقب خسارة الأهلي من نادي الشمال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة بهدفين مقابل ثلاثة للنادي القطري.

وقال: «بعد أن كان فريقي متقدمًا بهدفين دون مقابل، هزمنا بثلاثة أهداف، وعقبها أصبت بخيبة أمل».

بالله عليكم، هذا مدرب يقول مثل هذا الكلام، والفريق القطري أمامه مهزوم بهدفين، وقبل الدقيقة 60، وظاهر للكل بأن لاعبيه يضغطون على لاعبي الأهلي، وفريقه متقدم، وبجانبه لاعبون مميزون أمثال جوسالفيس وسبرتسيان ونايف مسعود، وظل واقفًا حتى أحرز فريق الشمال التعادل.

ليقف الأخ بوسيتش ويستبدل لاعبين آخرين، ولكن بعد فوات الأوان، وطبيعي أن يعود الفريق القطري للتركيز واللعب من خلال الهجمات المرتدة، وقبل نهاية المباراة بدقائق يستغل الفريق المستضيف تقدم لاعبي الفريق الضيف ويسجل هدف الفوز.

وبالتالي، من يصاب بخيبة أمل هم جمهور الأهلي، بعد أن جاء بوسيتش بلاعب مثل أرتيم بمبلغ 8 ملايين يورو كبديل للكابتن كيسيه، وهو لا يستطيع أن يلعب كأساسي على زياد الجهني أو نايف مسعود، وهذه خيبة الأمل الثانية لجماهير الأهلي، وهو الفريق البطل لهذه البطولة لعامين متتاليين.

وتعتبر خيبة الأمل الثالثة بعد أن أخرجهم هذا المدرب من بطولة كأس القارات أمام صن داونز، ونال الفريق خيبة.

والسؤال: ماذا ينتظر القائمون على الأهلي من إدارة النادي ولجنة الاستقطاب؟ هل ينتظروا خيبة أمل رابعة بخروج الأهلي من كأس خادم الحرمين وأمام فريق العلا، وخيبة خامسة بالخروج من السوبر السعودي أمام القادسية؟

وخيبة أمل سادسة بعد أن تلقى الفريق أربع هزائم في الدوري بعد 12 جولة، بعد أن كانت جماهير النادي الجداوي تمني النفس هذا العام بالظفر بالدوري. عمومًا، كل عام وخيبة الأمل بخير.