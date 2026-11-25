في ثقافة كرة القدم، هناك رياضتان: الأولى تُلعب فوق العشب الأخضر، والثانية تُلعب في استوديوهات التحليل ومنصات التواصل الاجتماعي بالذاكرة الانتقائية والبحث عن كبش فداء.

وإذا أردت أن ترى أغرب تجليات الرياضة الثانية، فانظر إلى الجدل الدائر حول الإيطالي سيموني إنزاجي في الهلال.

المنطق يبدو حائرًا، فريق يتصدر الدوري بعشرة انتصارات من أصل أحد عشر، يمتلك أقوى خط هجوم بـ 32 هدفًا، وأقوى خط دفاع لم يستقبل سوى ثمانية أهداف، وخرج بست شباك نظيفة، والأهم من ذلك كله: أنه هزم منافسيه المباشرين ـ الأهلي والاتحاد والقادسية ـ مُسقطًا أسماء تدريبية ثقيلة بحجم بوستيكوجلو، وفيسينج، وبريندان رودجرز، أداءً ونتيجةً.. ومع ذلك، فبمجرد وقوع أي تعثر عابر، ترتفع المشانق للمطالبة برأس المدرب.

هنا تكمن المفارقة التي يرفض النقاد مواجهتها: عندما يفوز الهلال، يُقال إن الفضل يعود حصرًا لجودة «الأدوات» ومهارة النجوم، وأن إنزاجي مجرد رجلٌ محظوظ.. ولكن، في اللحظة التي يتعثر فيها الفريق ولو بالتعادل كما حدث في أوزبكستان، تتبخر هذه «الأدوات» فجأة، ويتحول الفريق المدجج بالنجوم لفريق مليء بالثغرات الفنية.

إنزاجي لم يأتِ ليبيع الوهم، بل جاء بهويته التكتيكية الصارمة التي أعادت تعريف الهلال هذا الموسم.. لقد نقل الإيطالي مرونته الشهيرة في التحول السريع، واللعب العمودي المباشر، والضغط العكسي المنظم، ليصنع آلة هجومية مرعبة لا تكتفي بالاستحواذ العقيم.

لغة الأرقام ترد على المشككين بقسوة: الهلال هو الأكثر صناعة للفرص في الدوري بمعدل أهداف متوقعة بلغ 38.0، متفوقًا بفارق شاسع «6.2» عن أقرب ملاحقيه القادسية، والأقل استقبالًا للفرص الخطرة.

وإذا كان الفريق قد أهدر 44 فرصة محققة، فتلك ليست خطيئة المدرب الذي أوصل الكرة إلى خط المرمى، بل هي رعونة مهاجمين وبرود نجوم في إنهاء الهجمات.

هذا هو الفارق الجوهري عن الموسم الماضي؛ تحول الهلال من فريق يعتمد على الفرديات إلى كتلة تكتيكية مترابطة تخلق الفرص بغزارة وتغلق المساحات بإحكام، وهو ما يجعل إنزاجي ـ بالأرقام والمنطق ـ أفضل مدرب في الدوري حتى هذه اللحظة.

بالطبع، سيموني إنزاجي ليس معصومًا من الخطأ، ولا يملك حصانة دبلوماسية ضد النقد.. الإصرار على إشراك محمد كنو في بعض المواعيد، أو إدارة التبديلات بطريقة مثيرة للجدل كما حدث مع دهل والحبشي، ناهيك عن قرار منح اللاعبين إجازة لعشرة أيام، كلها ملفات تستحق التشريح الفني والمحاسبة.

ولكن من السهل جدًا، بل والمغري لأي مشجع ونقاد، أن يركب موجة الغضب، ويستدعي أخطاء الموسم الماضي ليقول: «لقد حذرتكم من بقائه!». لكن الرهان الدائم على فشل المدرب لإثبات صحة رأي قديم ليس تحليلًا رياضيًا؛ إنه تصفية حسابات وانتقام بأثر رجعي.. إنه الطريق الأسهل دومًا.

من المريح جدًا إلقاء اللوم على إنزاجي بدلًا من مساءلة بعض النجوم المؤثرين عن برودهم داخل الملعب، أو مساءلة المدير الرياضي والمدير الفني عن غياب البديل الجاهز في مراكز حيوية، وعن مدى التزام اللاعبين بواجباتهم الاحترافية.

المطالبة بإقالة مدرب متصدر، يملك أقوى هجوم وأقوى دفاع، واستبداله بـ«مجهول» في منتصف الموسم، ليست حبًا في الهلال، بل هي وصفة مثالية للانتحار الكروي.. إنزاجي يحتاج إلى التصحيح والنقاش، نعم، لكنه يستحق أولًا أن يُحاسب على ما يقدمه هذا الموسم، لا على أشباح الموسم الماضي.