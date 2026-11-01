جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2027 فيما يتعلق بمستهدفات قطاع الرياضة السعودية رفع معدل الحضور الجماهيري بنسبة 8.7 بالمئة ليصل الى 2.5 مليون مشجع، وهو لا شك أمر يجسد اهتمام القيادة الحكيمة بالشأن الرياضي كما هو الحال بكل ما يهم الوطن والمواطن.

والحقيقة إن كرة القدم صناعة محورها الجمهور، وفي هذا السياق يقول Udo Markel في دراسته التي أجراها حول Football fans and clubs in Germany: Conflicts, Crises and Compromises أو جماهير كرة القدم والأندية في ألمانيا صدامات وكوارث وتسويات، مشيرًا إلى أنه في عام 2025 تم تقدير القيمة الاقتصادية لصناعة كرة القدم في ألمانيا بحوالي 5 مليارات يورو، وأن الجمهور بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو أساس في هذه الأرقام.

ولكن كيف نرفع معدلات الحضور الجماهيري لدينا؟ لقد أجريت دراسة حول الحضور الجماهيري في المنافسات الأوروبية فخرجت بالحصيلة التالية:

أولًا - تعزيز محفزات الحضور:

اجعل المشجع شريكًا واربطه بناديه بعلاقة تشاركية تعزز الولاء وترسخ الانتماء، ولا تجعل المشجع البسيط هدفًا للربح، بل قدم له التذاكر بأسعار معقولة، ومهم أن يشعر بالتقدير من النادي الذي يحب، ووفر له بعض الفعاليات والأنشطة حتى يحرص على الحضور، ولا تحرمه من استخدام وسائل التقنية الحديثة، وسهل وصوله للملعب وحاول أن تربطه باللاعبين والإدارة والمدربين لتعزيز الولاء وتضييق الفجوة، حدد أسعار تنافسية للأسر ووفر لهم أنشطة للأطفال، وحفز على التفاعل داخل الملعب لإيجاد المتعة، حفز شركات الطيران على عمل برامج خاصة لنقل الجماهير بحيث لا تجعل ناديك منغمسًا في المحلية، واحرص على تطبيق الحوكمة فالجماهير لا تحب التجاوزات، وكن شفافًا للحصول على ثقة الجماهير، وحفزهم على الإبداع والابتكار، واحرص على أن يروا إبداعاتهم وابتكاراتهم تنفذ على أرض الواقع، قدم الجوائز واعتمد حضور الطلاب كمشاركة مجتمعية، وميز أندية الحضور الأكبر.

ثانيًا - القضاء على معوقات الحضور الجماهيري:

مهم تحديد أسعار تنافسية لتذاكر المباريات، والأهم أن تكون التذاكر متوفرة للعامة دون استغلال من الشركات الاستثمارية، وجميل أن يتم توفير حافلات ترددية لنقل الجماهير، وفي نفس الوقت توفير مواقف سيارات مريحة ومنظمة وتسهيل الدخول والخروج، ومهم توقيت المباريات بما يتناسب مع التزامات الجماهير من مدارس وجامعات وأعمال كما يجب مراعاة المناسبات الاجتماعية والصلوات، وتقديم المأكولات والمشروبات بأسعار معقولة وبطريقة صحية.

ثالثًا: العمل على توسيع القاعدة الجماهيرية:

اجعل المشجع يشعر بأنه مرحبًا به في الملاعب التي يرتادها ويشعر بكرم الضيافة، كما يشده الإرث التاريخي متى ما أُبرز بشكل لافت في مقر النادي وفي الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناسبات والاحتفالات، كذلك تحفيز الجماهير على توريث حب النادي لأبنائهم وأقاربهم من خلال التعريف بعراقته وإنجازاته، والعمل على تحسين النتائج فهي تساهم في استمالة النشء إلى النادي، كذلك الحرص على صناعة النجوم، حيث يهم المشجع أن يعرف أين نشأ النجم وفي أي نادٍ تأسس ما يؤدي إلى كسب ودهم وتعاطفهم، أيضًا مد الجسور مع الجماهير أمر هام ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضًا خارج الحدود الرسمية عبر وسائل التواصل والتقنية الحديثة، ومن الضرورة بمكان أن يتفاعل النادي مع المجتمع المحيط به عبر المشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية فهي من المحفزات لتوسيع القاعدة الجماهيرية وتعزيز الارتباط بالنادي.