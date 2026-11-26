تطلّع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق ⁧‫التعاون‬⁩ الأول لكرة القدم، إلى استعادة صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، بعد تعادله سلبًا مع النهضة العماني، الأربعاء في بريدة، وتراجعه إلى المركز الثاني، خلف الريان القطري، المتأهل معه إلى دور الـ 16.

وخلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة، المنتمية إلى الجولة الخامسة، صرّح رازوفيتِش: «ما تزال أمامنا فرصة لاحتلال المركز الأول في ختام مرحلة المجموعات، وكل الفرق متقاربة في مستوياتها»، مؤكدًا سعيه إلى استعادة صدارة المجموعة عند ملاقاة الريان الشهر المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

وعن غياب الأهداف أمام النهضة، قال: «لم نتمكن من التسجيل، وفي عالم كرة القدم عليك استغلال اللحظات الإيجابية». وذكر الصربي أن تبديلاته حسّنت أداء الفريق خلال الشوط الثاني، وأنه عمِد إلى تقسيم دقائق اللعِب بين عناصره، ووصف الفريق العماني بأنه «كان خصمًا متحمسًا وليس بالسهل».

وفي مؤتمرٍ مماثل، قال الإسكتلندي سكوت كالدرود، مدرب النهضة، إن فريقه كان يستحق الفوز.

وصرّح: «في البداية، أشكر السعودية وشعبها الكريم على الحفاوة والاستقبال الجميل، لعِبنا مباراة متوازنة، وكنا نستحق الفوز». وأكمل: «اللقاء انقسم إلى قسمين، شوط لنا وآخر للتعاون، وكنّا الأفضل في الهجمات المرتدة»، ورأى أن فريقه كان يستحق احتساب ركلة جزاء لصالحه.

ورفع التعاون عدد نقاطه إلى 11، علمًا أنه ضَمِن التأهل من الجولة الرابعة. وفي وقتٍ سابقٍ الأربعاء، فاز الريان 1-0 على الفيصلي الأردني، وصعد إلى المركز الأول، برصيد 12 نقطة.

ويتواجه الفريقان السعودي والقطري في 9 ديسمبر المقبل، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.