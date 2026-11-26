أتمّ نادي الفيصلي اتفاقه مع المدرب سعد الشهري على قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما أورد حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، مساء الأربعاء نقلًا عن مصادر خاصة.

ورفع الفيصلي أوراق عقد المدرب الجديد إلى لجنة الاستدامة المالية في رابطة دوري المحترفين، وينتظر تلقّي موافقتها على التوقيع والإعلان الرسمي.

واستقال الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفريق المعروف باللون العنّابي، من منصبه، مطلع الأسبوع الجاري، وعيَّن النادي المدرب التونسي محمد دحمان خلفًا له بصورة مؤقتة.

ويحتل الفريق المركز الـ 15 في دوري روشن السعودي، برصيد 10 نقاط، من فوزين و4 تعادلات مقابل 6 خسائر.

ودرّب الشهري الاتفاق فترتين، وتمكَّن في الثانية، التي امتدت عامًا ونحو نصف العام، من التأهُّل إلى دوري أبطال الخليج. وعلى مستوى المنتخبات، قاد المنتخبَ السعودي الأولمبي إلى الفوز، في 2022، بكأس آسيا تحت 23 عامًا.