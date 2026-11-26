أوقف فريق روما الإيطالي سلسلة انتصارات مضيفه باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، وحرمه من اعتلاء صدارة دوري أبطال أوروبا، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وتوقفت سلسلة انتصارات الفريق الباريسي المتتالية، التي بلغت 12 فوزًا في مختلف المسابقات، منها أربعة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، تقدم الضيوف بهدف السبق عن طريق ماريو هيرموسو، بعد مرور خمس دقائق على صافرة البداية، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تقدم باريس سان جيرمان بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، بعدما تعرض المغربي أشرف حكيمي للعرقلة، لينجح عثمان ديمبيلي في ترجمتها إلى هدف عند الدقيقة 62.

وعاد حكم المباراة ليحتسب ركلة جزاء ثانية، ولكن هذه المرة لصالح الفريق الإيطالي، الذي أدرك التعادل عن طريق البديل دونيل مالين في الدقيقة 78.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل واحد، ليحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر، فيما رفع روما رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس والعشرين.